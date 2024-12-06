Фейк: препарат «Пептид Т-1» помогает в лечении онкозаболеваний

В интернете появилась информация, что препарат «Пептид Т-1» якобы показал себя эффективным против онкологических заболеваний. Однако эти сообщения опровергли.

Фейк

В соцсетях появилась информация, что препарат «Пептид Т-1» от компании «Живая Земля» якобы показал высокую эффективность против лейкемии, меланомы и других видов рака. Сообщение сопроводили видео с рекламой средства.

Правда

«Пептид Т-1» — это обыкновенный БАД, к тому же, не имеющий даже государственной регистрации.

Роспотребнадзор уже потребовал от компании предоставить документы, подтверждающие заявленную информацию, но пока не получил их.

«Известия» сообщили, что от этого препарата уже пострадали сотни пациентов. Им внушали, что они участвуют в клинических испытаниях нового средства от рака, и вынуждали платить по 10 тысяч рублей за флакон. Онкобольные тратили на чудо-средство сотни тысяч, но им становилось только хуже. Обманутые пациенты составили коллективную жалобу в Следственный комитет.

Таким образом, информация о чудодейственном препарате против рака недостоверна. Биологически активные добавки не являются лекарствами и не проходят клинических исследований.

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