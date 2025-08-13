Фейк: опасную клещевую инфекцию зафиксировали в Подмосковье

Информацию о вспышке гранулоцитарного анаплазмоза в Подмосковье опровергли

В интернете появилась информация, что в Подмосковье зафиксировали случаи заражения анаплазмозом. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах распространяют сообщения о выявленных в Московской области случаях гранулоцитарного анаплазмоза — опасной инфекции, которую переносят клещи. У некоторых заразившихся возможны тяжелые последствия вплоть до недостаточности органов и летального исхода.

Правда

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью официально сообщило, что не регистрировало случаев заражения этой инфекцией в регионе с начала года. Эпидемиологическую обстановку по клещам держат на постоянном контроле.

В случае присасывания клеща пострадавшим рекомендовали обратиться за медицинской помощью и сдать членистоногое на анализ.

Кроме того, Московская область не входит в эндемичную зону по этому заболеванию.

