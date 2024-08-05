Фейк: Мышкинскую ЦРБ закроют и создадут межмуниципальный медцентр в Угличе

В интернете создали петицию против закрытия Мышкинской ЦРБ. Однако правительство Ярославской области не собиралось ее реорганизовывать, информация оказалась недостоверной.

Фейк

Слухи о закрытии больницы в городе Мышкине появились в интернете на фоне создания межмуниципальных медицинских центров, в том числе в соседнем Угличе. Жители переживали о судьбе Центральной районной больницы имени Соколова и призывали подписать петицию о ее сохранении.

Правда

Власти опровергли закрытие Мышкинской ЦРБ. Заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева на встрече с жителями Мышкинского района заявила, что таких планов нет, нормативные правовые акты по реорганизации или закрытию медицинских организаций и отделений не выходили.

На этой же встрече министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский заверил, что при создании межмуниципальных медицинских центров все профили медпомощи в районах сохранятся, останутся работать больницы, ФАПы и амбулатории. По его словам, совершенствование алгоритмов принятия управленческих решений и новые управленческие механизмы еще обсуждаются. Члены правительства пообещали, что решения о будущем больницы вынесут на общественное обсуждение.

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