Фейк: круглосуточные травмпункты Москвы массово закрывают из-за нехватки врачей

В СМИ и социальных сетях бурно обсуждают новость о том, что в Москве якобы массово закрываются круглосуточные травмпункты. Причиной этому называли дефицит кадров.

Фейк

В интернете появилась информация о том, что в Москве массово закрывают круглосуточные травмпункты. По данным некоторых источников, сейчас столичные пациенты могут обратиться менее чем в 10 учреждений. Многие медицинские пункты оказания срочной помощи при ранах, переломах, вывихах якобы перестали работать из-за катастрофической нехватки персонала — 20 тысяч врачей и 63 тысячи фельдшеров.

Правда

Некоторые московские травмпункты действительно поменяли график работы, однако не по причине нехватки кадров, а из-за низкой загруженности.

Данные о дефиците медицинского персонала, которые использовали в публикациях, относятся не к столице, а к России в целом, сообщил в феврале этого года ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

На официальном сайте столичной мэрии рассказали, что в городе открыт 71 травмпункт, 10 из которых принимают пациентов в круглосуточном режиме.

Департамент здравоохранения Москвы также опроверг сообщения о массовом закрытии пунктов из-за нехватки врачей. Ведомство заверило, что в городе «достаточно ресурсов для оказания качественной экстренной травматологической помощи в ночное время как с точки зрения кадровых, так и технологических ресурсов».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.