Фейк: коронавирус назвали подвергшейся радиации бактерией

Неизвестные вбросили в социальные сети фейк о том, что возбудителем коронавирусной инфекции стала мутировавшая от радиации бактерия, которая привела к смертельным нарушениям свертываемости крови. К таким выводам якобы пришли специалисты из Набережных Челнов, которые провели вскрытие тела умершего пациента. Это сообщение опроверг Минздрав Татарстана.

Фейк

Врачи больницы из Набережных Челнов по итогам вскрытия тела пациента, проведенного по протоколу для случаев коронавирусной инфекции пришли к выводу, что источником заболевания стала подвергшаяся радиации бактерия. Якобы она приводила к нарушениям работы кровеносной системы и мешала свертываемости. Такие сообщения распространили в соцсетях .

Правда

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана опровергли это сообщение и напомнили, что подобный фейк уже распространяли в республике через мессенджеры в 2021 году.

«Министерство здравоохранения Республики Татарстан и его подведомственные организации никогда ничего подобного не сообщали», — заявили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о якобы проведенном в больнице Набережных Челнов вскрытии тела пациента.

Жителей республики и пользователей социальных сетей попросили критически относиться к сообщениям из альтернативных источников.

Таким образом, информация о том, что врачи из Набережных Челнов пришли к выводу о том, что коронавирусную инфекцию вызывает мутировавшая под воздействием радиации бактерии недостоверна. Минздрав Татарстана опровергал подобные сообщения.

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