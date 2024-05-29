Фейк: дефицит вакцин от коклюша возник в российских клиниках

В Сети появилась информация о том, что в нескольких регионах возник дефицит популярных вакцин от коклюша «Пентаксим». Так ли это, разобрался 360.ru.

Фейк

На сайте «Медвестник» написали, что в России якобы наблюдается подъем заболевания коклюшем, и показатели приблизились к значениям 30-летней давности. На этом фоне некоторые клиники и пациенты начали жаловаться на отсутствие «Пентаксима». Журналисты издания провели опрос частных клиник, преимущественно московских, и в них ситуация с наличием вакцины складывается по-разному.

Правда

Дефицита «Пентаксима» в России нет, как и проблем с его производством. Препарат выпускают в Кировской области на заводе компании «Нанолек». Запасов в стране достаточно, рассказали «Известиям» в Минздраве. По данным Росздравнадзора, с начала 2024 года в оборот ввели более 1,4 миллиона упаковок вакцины, что соответствует показателям предыдущих лет в разрезе год к году. По данным системы маркировки лекарств, на остатках имеются более 2,4 миллиона упаковок. Локальные проблемы с доступностью вакцины в клиниках имеют в большей степени логистический характер.

Что касается увеличения числа случаев коклюша, то, по словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, рост заболеваемости в России происходит циклично с интервалом в несколько лет.

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