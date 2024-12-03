Фейк: число россиян с микоплазменной пневмонией выросло в четыре раза

Сообщения о росте числа заболевших россиян микоплазменной пневмонией распространили в ряде СМИ и социальных сетях. Авторы заявили, что общее число пациентов выросло в четыре раза. Однако эти данные опровергли в пресс-службе Роспотребнадзора, где отметили, что вспышка заболевания пошла на спад.

Фейк

Число заболевших россиян с микоплазменной пневмонией якобы выросло в четыре раза после первых выявленных случаев заболевания.

Правда

Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю показатель заболевших микоплазменной пневмонией составил 27,98 на 100 тысяч населения. Общее число заболевших за семь дней снизилось на 5,9% и оказалось ниже среднего уровня на 3,9% за последний месяц.

В ведомстве подчеркнули, что распространение внебольничных пневмоний находится на полном контроле.

Таким образом, сообщения о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией в четыре раза не соответствует действительности. По данным Роспотребнадзора, вспышка заболевания пошла на спад и ситуация находится под полным контролем.

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