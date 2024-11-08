Фейк: беременная жительница Подольска умерла после заражения вирусом Коксаки

В социальных сетях разошлась информация, что в больнице Подольска умерла беременная женщина. Причиной назвали неизвестное заболевание, которое мог вызвать вирус Коксаки, завезенный из Турции. В Минздраве Московской области беременность умершей пациентки не подтвердили. В ведомстве уточнили, что предварительной причиной летального исхода стало обострение хронического заболевания печени.

Фейк

Беременная жительница Подольска умерла от неизвестного заболевания , вызванного, по предварительным данным, вирусом Коксаки. Возбудителя в Россию завезли вернувшиеся из Турции отпускники.

Правда

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области опровергли это сообщение. В ведомстве заявили, что беременность умершей в Подольске женщины не подтвердилась.

«Предварительно, смерть пациентки обусловлена осложнением хронического заболевания печени», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что симптомов заражения вирусом Коксаки и подтверждений наличия возбудителя в организме женщины не нашли.

Окончательный диагноз эксперты установят после получения результатов лабораторных анализов.

Таким образом, сообщения о том, что у беременной жительницы Подольска возникло неизвестное заболевание, вызванное вирусом Коксаки, не соответствует действительности. Предварительной причиной смерти стало хроническое заболевание печени. Кроме того, беременности у пациентки не было.

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