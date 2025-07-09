«ФедералПресс»: в жару необходимо выпивать стакан воды каждые 60-90 минут

Волна экстремальной жары надвигается на Россию, обещая значительное превышение температурных норм во многих регионах, включая столицу. «ФедералПресс» подготовил исчерпывающую информацию о предстоящих изменениях погоды, группах риска и мерах по сохранению здоровья в условиях аномальной жары.

Согласно данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни аномальное повышение температуры ожидается на большей части европейской территории страны. В Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях температура может достигнуть +38 градусов, в Калужской и Тульской областях — +36–37 градусов. На юге страны прогнозируется до +40 градусов. Единственным регионом, где сохранится комфортная температура, будет Северо-Запад России, где столбик термометра не поднимется выше +22 градусов.

В Москве ожидается стабильная жара до +36 градусов и минимум осадков. С 8 по 10 июля возможны кратковременные дожди, но они не принесут существенного похолодания. К 15 июля дожди станут регулярными, и температура немного снизится до +25–30 градусов.

Врачи предупреждают, что жара крайне опасна для людей старше 60 лет, мужчин от 45 и женщин от 50, особенно при наличии хронических заболеваний. У этих групп населения снижена способность организма регулировать температуру. Не менее подвержены перегреву дети до семи лет, у которых плохо развита терморегуляция. Активные игры могут быстро привести к обезвоживанию и перегреву даже в помещении.

Медики рекомендуют соблюдать четкий питьевой режим. Взрослым следует пить стакан воды каждые 60–90 минут, детям — небольшими глотками каждые 30–60 минут. Лучше всего пить обычную воду или минералку. Пожилым людям важно не превышать допустимый объем жидкости, особенно при проблемах с почками.

На улицу лучше выходить до 10 утра и после 17 вечера, в остальное время по возможности оставаться в помещении. Если без выхода не обойтись, с собой нужно взять бутылку холодной воды, панаму, одежду с длинным рукавом и солнцезащитный крем. Для дополнительной защиты полезно иметь при себе охлаждающий пакет из аптеки — он поможет при первых признаках перегрева.