«ФедералПресс»: регулярные головные боли по утрам могут указывать на опухоли мозга

Рак головного мозга — серьезное заболевание, которое может долго не проявлять себя. Опухоль может маскироваться под симптомы других болезней, таких как мигрень, проблемы со зрением или усталость. Однако внимательное отношение к первым признакам может помочь в ранней диагностике, написал «ФедералПресс» .

Опухоли мозга часто проявляются неспецифическими симптомами, которые можно списать на усталость или стресс. Среди наиболее частых ранних признаков врачи выделяют: регулярные головные боли, которые усиливаются по утрам или при физической нагрузке; тошноту и рвоту, не связанные с приемом пищи; головокружения и шаткость походки; проблемы со зрением и слухом; изменения речи и памяти.

По мере роста опухоли клиническая картина усиливается. Могут возникнуть судорожные припадки, изменение поведения, слабость в конечностях, онемение отдельных участков тела, психические расстройства.

Важно помнить, что отдельный симптом еще не означает рак мозга. Однако их сочетание и нарастание должны стать поводом для немедленной консультации у невролога.