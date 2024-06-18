«ФедералПресс»: небольшой срок хранения у кваса говорит о том, что это наиболее натуральный напиток

Издание «ФедералПресс» выяснило, как отличить качественный натуральный квас от подделки и на какие характеристики стоит опираться.

Так, небольшой срок хранения у кваса, например, до трех дней, говорит о том, что это качественный и наиболее натуральный напиток. В таком квасе содержится много витаминов и полезных бактерий.

Также следует обращать внимание на содержание алкоголя в напитке. В магазинном хлебном квасе алкоголь варьируется в пределах 0,7–1,2%, причем отметка в 1,2% является пределом. На упаковке с квасом обязательно должны быть указаны название, состав, объем, показатели пищевой ценности, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Важно, чтобы производитель прописывал наименование, адрес и контакты.