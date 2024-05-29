«ФедералПресс»: нарушение концентрации внимания может указывать на рассеянный склероз

Одним из признаков рассеянного склероза, при котором страдает центральная нервная система, может быть нарушение памяти и концентрации внимания. Об этом сообщил «ФедералПресс».

У пациентов зачастую возникают проблемы с запоминанием информации, рассеянность, затруднения при выполнении сложных задач. Также признаками заболевания считаются отсутствие чувствительности конечностей, мышечная слабость и проблемы с координацией движений.

Отмечается, что современные методы лечения позволяют пациентам с таким диагнозом жить практически полноценно.

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