«ФедералПресс»: комары переносят малярию и сибирскую язву
В России насчитывается свыше ста видов и подвидов комаров, однако лишь представители пяти родов имеют эпидемиологическое значение. Об этом сообщило «ФедералПресс».
Эти насекомые могут быть переносчиками различных заболеваний, включая малярию, которая является одним из наиболее известных недугов, передаваемых через укусы комаров. Оно приводит к серьезным симптомам и может иметь летальный исход.
Комары также могут переносить арбовирусные инфекции, такие как денге, вирус зика и лихорадка Западного Нила. Эти вирусы способны вызывать серьезные осложнения, требующие медицинской помощи.
Также в арсенале кровососущих — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, обусловленное нематодами, и проявляется в виде опухолевидных образований под кожей или слизистыми оболочками. Кроме того, переносят комары также туляремию и сибирскую язву. Хотя они и встречаются реже, но могут передаваться через укусы и представляют угрозу для здоровья человека.