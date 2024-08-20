«ФедералПресс»: комары переносят малярию и сибирскую язву

В России насчитывается свыше ста видов и подвидов комаров, однако лишь представители пяти родов имеют эпидемиологическое значение. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Эти насекомые могут быть переносчиками различных заболеваний, включая малярию, которая является одним из наиболее известных недугов, передаваемых через укусы комаров. Оно приводит к серьезным симптомам и может иметь летальный исход.

Комары также могут переносить арбовирусные инфекции, такие как денге, вирус зика и лихорадка Западного Нила. Эти вирусы способны вызывать серьезные осложнения, требующие медицинской помощи.

Также в арсенале кровососущих — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, обусловленное нематодами, и проявляется в виде опухолевидных образований под кожей или слизистыми оболочками. Кроме того, переносят комары также туляремию и сибирскую язву. Хотя они и встречаются реже, но могут передаваться через укусы и представляют угрозу для здоровья человека.