«ФедералПресс»: для оценки состояния родинок стоит использовать правило «ABCDE»

Родинки, или невусы, — это скопления меланоцитов, клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Они могут быть доброкачественными или атипичными, с риском перерождения в меланому — агрессивный вид рака кожи. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Врачи советуют использовать правило «ABCDE» для оценки состояния родинки. A (Asymmetry) — асимметрия образования; B (Border) — неровные, размытые или зазубренные границы; C (Color) — неоднородность оттенка, наличие черных, красных или белых вкраплений; D (Diameter) — диаметр более шести миллиметров; E (Evolving) — быстрый рост, изменение формы.

При совпадении хотя бы одного из признаков нужно обратиться к дерматологу или онкологу.