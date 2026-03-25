«ФедералПресс»: детям прививки от клещевого энцефалита начинают ставить с 12 месяцев

С наступлением весны активизируются клещи, и многие россияне задумываются о вакцинации. Такая процедура создает надежный барьер для организма, сообщил «ФедералПресс» .

Поставить прививку рекомендуют жителям эндемичных территорий, любителям загородного отдыха, походов и охоты, работникам лесной и сельскохозяйственной сферы, а также жителям сельской местности и туристам.

Вакцинация разрешена пациентам любого возраста. Детям препарат разрешено вводить с 12 месяцев. Полный курс состоит из трех этапов: интервал между первой и второй дозой составляет минимум 14 дней, завершающая инъекция проводится спустя год.

Чтобы определить, сформировался ли иммунитет после вакцинации, необходимо сдать кровь на анализ на антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита.