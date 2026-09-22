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    Фармэксперт Милованова предупредила водителей о рисках валерианы и пустырника

    Валериана и пустырник могут замедлить реакцию водителя, а спиртовые настойки создают риск положительного алкотеста. Об этом рассказала директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова, сообщает Life.ru.

    Милованова напомнила, что инструкции к большинству препаратов с валерианой и пустырником советуют соблюдать осторожность при вождении и работе с механизмами. Даже задержка реакции на 0,2 секунды на скорости 90 км/ч увеличивает тормозной путь примерно на пять метров.

    Наиболее рискованной формой эксперт назвала спиртовые настойки. Они содержат 65–70% этанола, действуют через 15–30 минут и могут сохранять эффект до шести часов. Остаточная сонливость иногда длится дольше.

    Седативный эффект усиливается при сочетании с алкоголем, снотворными, транквилизаторами, антидепрессантами, нейролептиками, некоторыми антигистаминными, опиоидными анальгетиками и миорелаксантами. Пустырник также может усилить действие препаратов от давления и бета-блокаторов.

    «Первый прием — не перед сменой и не перед дорогой. Посмотрите спокойным вечером дома, как реагирует именно ваш организм», — сказала Милованова.

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