Фармэксперт Милованова объяснила, что обезболивающие могут не помогать из-за неверного подбора препарата

Обезболивающие начинают действовать через 30–60 минут, а спешка с повторной дозой грозит передозировкой. Об этом Life.ru рассказала фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

По словам специалиста, лекарства часто не помогают из-за неверного подбора: парацетамол не снимает воспаление, а при боли в нервах обычные анальгетики не работают. Кроме того, частый прием таблеток на протяжении нескольких месяцев может сам спровоцировать лекарственно-индуцированную головную боль.

Эксперт предостерегла от совмещения двух нестероидных противовоспалительных средств и препаратов с одинаковым действующим веществом из-за риска поражения печени и вреда для желудка.

При внезапной резкой боли, давлении в груди, онемении или травмах головы ждать действия таблетки нельзя — требуется сразу вызывать скорую помощь.