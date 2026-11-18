Жиросжигатели с кофеином могут мешать похудению, если человек плохо спит. Об этом сообщила фармэксперт, директор по развитию фармацевтической компании ГК «ВИРИОН» Елена Микова, пишет «Газета.Ru» .

Средства с кофеином, в том числе растительного происхождения (например, гуарана), могут мешать похудению, если нарушают сон, пишет НСН.

По ее словам, при чрезмерном потреблении кофеин нарушает сон, а при регулярном употреблении организм к нему привыкает, и его влияние на расход энергии ослабевает. Недостаток сна усиливает голод и желание съесть калорийную пищу, поэтому добавка, мешающая высыпаться, косвенно осложняет похудение.

Эксперт отметила, что покупатель не всегда учитывает весь кофеин за день: капсула с гуараной, несколько чашек кофе и энергетик перед тренировкой могут оказаться в одном рационе. Микова посоветовала не терпеть бессонницу ради снижения веса и обсудить прием стимуляторов с врачом.