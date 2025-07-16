Фармацевт Золотарева рассказала, что ягоды возле дороги могут накапливать тяжелые металлы

Фармацевт, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева сообщила «Газете.Ru» о рисках, связанных со сбором ягод возле дорог.

Специалист отметила, что ягоды могут накапливать тяжелые металлы из загрязненной почвы, особенно если рядом проходят автомобильные дороги. «Следует учитывать экологический фактор при сборе ягод», — подчеркнула она.

Также Мария Золотарева обратила внимание на паразитарную угрозу. Низкорослые ягодные растения могут быть загрязнены яйцами геогельминтов. Эксперт предупредила, что некоторые ягоды имеют опасные двойники, например, волчье лыко и вороний глаз, которые могут вызвать отравление.

Для безопасного сбора ягод рекомендуется выбирать места вдали от дорог и промышленных объектов, а после сбора — тщательно мыть ягоды и руки.