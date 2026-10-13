Фармацевт Сокольский предупредил, что рис может накапливать токсичные элементы

Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский рассказал, что в рисе могут накапливаться мышьяк и другие токсичные элементы. Об этом пишет aif.ru .

Эксперт пояснил, что рис впитывает неорганический мышьяк из почвы и воды, который при длительном воздействии может негативно сказаться на нервной и сердечно-сосудистой системах, а также повысить риск развития некоторых видов онкологии. При этом продукция, поступающая в российские магазины, проходит проверки. Для минимизации рисков зерно необходимо тщательно промывать перед варкой, готовить в большом объеме воды и чередовать с другими гарнирами, добавил KP.RU.

С точки зрения пользы белый шлифованный рис быстро усваивается, но содержит мало клетчатки и обладает высоким гликемическим индексом. Бурый рис значительно богаче питательными веществами, однако у некоторых людей он может провоцировать вздутие и обострять симптомы синдрома раздраженного кишечника.