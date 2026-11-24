Превышение дозировки и неправильное сочетание анальгетиков несут серьезную угрозу для печени, желудка и иммунитета. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала заведующая кафедрой фармации Университета «Синергия» Елена Никифорова.

По словам эксперта, передозировка парацетамола вызывает поражение печени, особенно если комбинировать его с порошками от простуды. Длительный прием нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, аспирин) грозит язвами ЖКТ и проблемами с почками — они особенно опасны для пожилых и беременных после 20-й недели.

Метамизол (анальгин) способен даже от разовой дозы вызвать агранулоцитоз — резкое падение защитных клеток крови.

Никифорова рекомендовала строго соблюдать инструкции по дозировке и немедленно обращаться к врачу при рвоте с кровью, черном стуле, лихорадке после метамизола или нестерпимой боли.