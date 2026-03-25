Фармацевт Натери предупредила о риске ухудшения самочувствия из-за кофе по утрам

Фармацевт Роджина Шамс Натери рассказала о причинах ухудшения самочувствия после употребления кофе по утрам. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Специалист объяснила, что многие совершают ошибку, выпивая кофе сразу после пробуждения. Это может усилить обезвоживание и нарушить естественные процессы в организме. Утром уровень кортизола, гормона, отвечающего за пробуждение, достигает максимума, а кофеин может мешать его нормальной работе.

Натери рекомендовала начинать день со стакана воды для восстановления водного баланса, а кофе употреблять позже. Также она указала, что на самочувствие по утрам могут негативно влиять и другие привычки, такие как употребление сладкого завтрака или проверка телефона сразу после подъема.