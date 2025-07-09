Фармацевт Игумнова напомнила об опасности приема анальгетиков в жару

Многие лекарства влияют на работу системы кровообращения и терморегуляции, вызывая перегрев и обезвоживание организма. Фармацевт Алиса Игумнова в разговоре с НИА «Нижний Новгород» предупредила о повышенных рисках при приеме определенных препаратов в аномальную жару.

Как отметила специалист, особенно осторожно следует обращаться с гипотензивными препаратами, мочегонными средствами, анальгетиками типа аспирина и НПВС, поскольку они ухудшают способность организма охлаждаться и поддерживать нормальный уровень воды и солей.

Игумнова призвала отказаться от самолечения и проконсультироваться с врачом перед приемом любых медикаментов в экстремальные погодные условия. Отдельно провизор обратила внимание на фотосенсибилизирующие препараты, повышающие восприимчивость кожи к солнечному свету.

Кроме того, фармацевт порекомендовала перевозить медикаменты в специализированных охлаждающих контейнерах.