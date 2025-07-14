Фармаколог Талибов указал на наличие «незадекларированных субстанций» в добавках для снижения веса

Клинический фармаколог Олег Талибов выразил обеспокоенность по поводу составов средств для похудения, представленных на рынке. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что производители могут добавлять в жиросжигатели «незадекларированные субстанции».

«У нас на рынке в этом плане творится дикая дичь. У нас могут предлагать что угодно. Но самое паршивое во всех этих термогениках, термоджениках, как их называют, похудательных смесях — это добавление в них незадекларированных субстанций. То есть субстанции, которые реально способствуют похудению, недавно чай для похудения отловили. Там сибутрамин был, но он не пишется производителям», — поделился специалист.

Врач Екатерина Сорокина ранее предупреждала о рисках заказа биологически активных добавок через маркетплейсы из-за неопределенных условий транспортировки и хранения, которые могут не соответствовать необходимым температурным режимам.