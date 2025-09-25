Фармаколог Солодников предупредил об истощении организма при частом приеме иммуностимуляторов

Бесконтрольный прием препаратов для поддержки иммунитета может нанести вред. Подробнее рассказал научный консультант по вопросам фармакологии Сергей Солодников в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист предупредил о рисках употребления средств с женьшенем, лимонником и родиолой розовой. При длительном использовании такие лекарства истощают иммунную систему.

По словам эксперта, для поддержания защитных функций организма важно вести здоровый образ жизни: высыпаться, избегать стрессов, получать положительные эмоции и правильно питаться. Фармаколог посоветовал включить в рацион зеленый чай, имбирь, мясо, рыбу, куриные яйца и кисломолочные продукты.