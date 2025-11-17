Фармаколог Долматова сообщила, что в 2025 году устойчивость к антибиотикам стала причиной 1,3 млн смертей

Клинический фармаколог Анна Долматова обратила внимание на серьезную проблему устойчивости микроорганизмов к лекарствам, подчеркивая, что она затрудняет борьбу с инфекциями. Об этом сообщил сайт « Время Н ».

Эксперт напомнила, что в 2025 году около 1,3 миллиона смертельных случаев произошли вследствие повышенной сопротивляемости микробов антибиотикам.

Как пояснила специалист, развитие резистентности обусловлено генетическими изменениями патогенных организмов — бактерий, вирусов, грибов и паразитов. Из-за этого болезни становятся сложнее лечить и быстрее распространяются.

По словам Долматовой, человеческий фактор также играет роль: злоупотребление антибиотиками, самостоятельное назначение препаратов, использование медикаментов при вирусных заболеваниях, неправильное дозирование и досрочное прекращение лечения способствуют ускорению формирования устойчивости.