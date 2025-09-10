Фармаколог Быков рассказал об опасности сочетания антигистаминных препаратов с порошками от простуды

Некоторые лекарства могут усиливать побочные эффекты друг друга или мешать терапевтическому действию. Фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков рассказал «Газете.Ru» о четырех наиболее опасных сочетаниях препаратов.

Как отметил специалист, первая пара — аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), например, ибупрофен, диклофенак, кетопрофен. Их сочетание усиливает раздражение слизистой желудка, повышая риск желудочных кровотечений. Это особенно опасно для пожилых людей и тех, кто страдает от гастрита или язвы.

Вторая пара — противоаллергические препараты и порошки от простуды. Такое сочетание может вызвать заторможенность и нарушение координации.

«Многие антигистаминные препараты, в первую очередь первого поколения, проникают через гематоэнцефалический барьер и подавляют работу центральной нервной системы», — пояснил Быков.

Третья пара — препараты кальция и закрепляющие средства от запоров. Их сочетание может привести к кишечной непроходимости.

«Кальций снижает моторику кишечника и сам по себе может вызывать запоры. Закрепляющие препараты действуют аналогично, и их сочетание буквально останавливает кишечник», — объяснил специалист.

Последняя пара — сердечные гликозиды и мочегонные препараты. Это сочетание может привести к остановке сердца.

«Сердечные гликозиды (например, дигоксин) усиливают работу сердца при недостаточности и аритмиях, но их действие зависит от уровня калия в крови. Мочегонные препараты (фуросемид, гидрохлортиазид) выводят калий, вызывая гипокалиемию, и на этом фоне гликозиды становятся токсичными», — предупредил Быков.