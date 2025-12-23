Фармаколог Быков предупредил о риске резкого снижения давления после гриппа

Клинический фармаколог Александр Быков предупредил в беседе с « Газетой.ru », что после гриппа и ОРВИ у пациентов повышается риск резкого снижения артериального давления при смене положения тела.

Эксперт отметил, что наиболее чувствительными к изменениям являются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Воспаление увеличивает нагрузку на миокард, изменяет сосудистый тонус и нарушает микроциркуляцию.

В поствирусный период на фоне приема препаратов для контроля давления и мочегонных средств возрастает вероятность ортостатической гипотензии — состояния, когда при подъеме с постели давление резко падает. Это может привести к головокружению и потере сознания. В большинстве случаев соответствующие изменения обратимы, а выраженность симптомов постепенно снижается по мере восстановления организма, добавили «Известия».