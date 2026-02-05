Фармаколог Андреев призвал не демонизировать парацетамол

Современные исследования показали, что основной причиной развития острого поражения печени в развитых государствах является именно парацетамол. Мнение высказал клинический фармаколог Сергей Андреев, сообщило «Авторадио» .

Специалист призвал не демонизировать препарат, напомнив, что вред могут нанести любые лекарственные средства при ошибках в дозировке.

«Суточная доза всех вместе — и таблеток, и парацетамола из порошков — не должна превышать <…> четыре грамма. При превышении дозы очень быстро образуется токсичный метаболит, который вызывает, доказано, острое печеночное повреждение», — объяснил эксперт.

Андреев также напомнил, что алкоголь категорически противопоказан одновременно с приемом любых лекарств.