Фармаколог Андреев предупредил, что длительный прием обезболивающих провоцирует проблемы с печенью и желудком

У нестероидных противовоспалительных препаратов имеется широкий спектр побочных эффектов, которые могут вызвать проблемы с функционированием печени и почек. Также существует вероятность возникновения эрозий в желудке. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев.

Он подчеркнул, что такие лекарства можно использовать не чаще одного раза в неделю. По его словам, если человек осознает, что таблетка нестероидного противовоспалительного препарата эффективно помогает в определенных ситуациях и принимает ее раз в месяц без других особенностей здоровья, это вряд ли приведет к негативным последствиям.

Однако, если препараты используются чаще, особенно на ежедневной основе, это может вызвать нежелательные реакции. Андреев также не рекомендовал одновременно принимать два разных нестероидных противовоспалительных средства. Кроме того, по словам специалиста, не следует сочетать НПВП с медикаментами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний или для снижения кровяного давления.