«Это очень нужно стране». Глава «ПСК Фарма» Шапиро — о важности импортозамещения
Глава «ПСК Фарма» Шапиро: госсподдержка усилит скорость импортозамещения
Фармацевтическая отрасль России развивается очень активно, и для реального достижения «лекарственного суверенитета» необходима устойчивая и понятная поддержка предприятий. Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой заявила генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.
Она подчеркнула, что еще во время пандемии коронавируса ее предприятие запустило производство желатина для капсул, который необходим для лекарств.
«Я бы сказала, это больше социальный проект: маржинальность у него ниже, чем у других. Но это очень нужно стране», — сказала Шапиро.
Глава «ПСК Фарма» добавила, что сейчас важно развивать импортозамещение дальше.
«Чем больше будет внутреннего продукта, тем технологически и экономически более независимой становится страна», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Шапиро отметила, что портфель «лекарственного суверенитета» компании намного шире — прежде всего, это субстанции для производства лекарственных препаратов.
Начинали с простых химических молекул. Сейчас занимаемся производством более сложных, высокотехнологичных субстанций. Этот проект мы запустили уже довольно давно, активно пользуемся мерами поддержки, сопровождаем его как приоритетный.
Еще одно направление — препарат для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа. Лекарство зарегистрировали недавно, но компания уже готова к выпуску до трех миллионов упаковок в год.
«На нашем заводе 17 линий производства. Мы сделали упор не только на качество, но и на скорость. Единственное, что не должно страдать, — это безопасность и эффективность» — отметила глава «ПСК Фарма».
По мнению Шапиро, устойчивая система государственной поддержки фармацевтических предприятий ускорит реальное импортозамещение.
В качестве примера она привела доработку или обновление ГОСТов и стандартов, чтобы производители могли поставлять отечественные препараты на рынок и не снижать их качество. Это даст дополнительный стимул переходу на российские лекарства.