Фармацевтическая отрасль России развивается очень активно, и для реального достижения «лекарственного суверенитета» необходима устойчивая и понятная поддержка предприятий. Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой заявила генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Она подчеркнула, что еще во время пандемии коронавируса ее предприятие запустило производство желатина для капсул, который необходим для лекарств.

«Я бы сказала, это больше социальный проект: маржинальность у него ниже, чем у других. Но это очень нужно стране», — сказала Шапиро.

Глава «ПСК Фарма» добавила, что сейчас важно развивать импортозамещение дальше.

«Чем больше будет внутреннего продукта, тем технологически и экономически более независимой становится страна», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Шапиро отметила, что портфель «лекарственного суверенитета» компании намного шире — прежде всего, это субстанции для производства лекарственных препаратов.