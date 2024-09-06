«Это что за МРТ у вас, брат? Детский?». Застрявшего в аппарате пациента спасли в Дагестане
Shot: мужчина весом 130 килограммов застрял в аппарате МРТ в Дагестане
Крупный пациент застрял в аппарате магнитно-резонансной томографии в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Мужчина весом около 130 килограммов пришел на обследование в Махачкале. Он наполовину заехал в аппарат и застрял.
Врачи вручную начали «выковыривать» мужчину из западни. Через пару минут пациент оказался на свободе. Мужчина отказался от новой попытки пройти МРТ, курс лечения пациента скорректируют.
«Это что за МРТ у вас, брат? Детский?» — разочарованно сказал пациент врачу.
В августе в Орехово-Зуевскую больницу попал пациентом весом 220 килограммов с язвой желудка. Болезнь оказалась в запущенном состоянии и привела к потере 1,5 литра крови. Для спасения мужчины медики разработали стратегию лечения, в которой задействовали врачей разного профиля. Пациента удалось спасти.