«Это что за МРТ у вас, брат? Детский?». Застрявшего в аппарате пациента спасли в Дагестане

Shot: мужчина весом 130 килограммов застрял в аппарате МРТ в Дагестане

Крупный пациент застрял в аппарате магнитно-резонансной томографии в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчина весом около 130 килограммов пришел на обследование в Махачкале. Он наполовину заехал в аппарат и застрял.

Врачи вручную начали «выковыривать» мужчину из западни. Через пару минут пациент оказался на свободе. Мужчина отказался от новой попытки пройти МРТ, курс лечения пациента скорректируют.

«Это что за МРТ у вас, брат? Детский?» — разочарованно сказал пациент врачу.

В августе в Орехово-Зуевскую больницу попал пациентом весом 220 килограммов с язвой желудка. Болезнь оказалась в запущенном состоянии и привела к потере 1,5 литра крови. Для спасения мужчины медики разработали стратегию лечения, в которой задействовали врачей разного профиля. Пациента удалось спасти.