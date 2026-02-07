Несмотря на низкие температуры, зимой кожа также нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей. Об этом сообщил дзен-канал «Эстетика & Здоровье» .

Даже кратковременные прогулки в зимний период создают накопительный эффект. Снег отражает солнечный свет, а окна пропускают UVA-лучи. Выхлопы и городской смог не являются преградой для ультрафиолета.

Таким образом, использование SPF зимой — это не просто мода, а базовая стратегия для профилактики фотостарения. Даже в мороз кожа нуждается в защите, иначе весной могут появиться пятна, следы постакне и преждевременные морщины, добавил сайт vse42.ru.