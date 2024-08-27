Эпидемиолог Зверев сообщил, что инфекция ВЭЛ не передается от человека к человеку

Восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ) — хоть и опасная инфекция, но она не передается от человека к человеку. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Виталий Зверев, передала «Вечерняя Москва».

Ранее СМИ писали, что в некоторых городах США ввели карантин из-за комаров, которые переносят ВЭЛ.

Медик заверил россиян, что большой эпидемии не ожидается.

«ВЭЛ распространяется комарами особого рода, которых, насколько я знаю, в России нет. А если вдруг что-то у нас появится, то инфекцию сразу обнаружат», — сказал он.

После заражения ВЭЛ у человека начинается лихорадка. В случае тяжелого протекания болезни может наступить летальный исход, добавил Зверев.

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