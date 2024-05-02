Эпидемиолог Полибин назвал вакцинацию важнейшим достижением человечества | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:22 Эпидемиолог Полибин назвал вакцинацию важнейшим достижением человечества

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин в беседе с «Аргументами и фактами» заявил, что вакцинопрофилактика является важнейшим достижением человечества. Она помогает снижать уровень смертности среди населения.

Медик объяснил, что именно благодаря вакцинации врачам удается предотвратить до пяти миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша, гриппа и кори. Вакцинация в некотором роде влияет и на экономику, снижая затраты на лечение болезней, передала «Вечерняя Москва».

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Полибин добавил, что на сегодняшний день существуют вакцины для предотвращения более 20 опасных болезней.