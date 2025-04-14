Эпидемиолог Покровский: качество воды из-под крана зависит от состояния водопровода

Эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский рассказал NEWS.ru , что качество воды из-под крана зависит от состояния водопровода и местонахождения дома.

Если водопровод в хорошем состоянии, то городские власти могут заявить, что воду можно пить прямо из крана.

Покровский подчеркнул: «В Москве до последнего времени можно было пить воду из-под крана, но я не слышал от людей, которые работают в этой системе, таких высказываний». Он посоветовал пить воду только после кипячения, даже если она из-под крана.

Инфекционист предостерег, что вода может стать источником распространения кишечной инфекции или гепатита А, поэтому не стоит полагаться на абсолютную безопасность бутилированной воды.