Эпидемиолог Покровский: качество воды из-под крана зависит от состояния водопровода
Эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский рассказал NEWS.ru, что качество воды из-под крана зависит от состояния водопровода и местонахождения дома.
Если водопровод в хорошем состоянии, то городские власти могут заявить, что воду можно пить прямо из крана.
Покровский подчеркнул: «В Москве до последнего времени можно было пить воду из-под крана, но я не слышал от людей, которые работают в этой системе, таких высказываний». Он посоветовал пить воду только после кипячения, даже если она из-под крана.
Инфекционист предостерег, что вода может стать источником распространения кишечной инфекции или гепатита А, поэтому не стоит полагаться на абсолютную безопасность бутилированной воды.