Эпидемиолог Онищенко: пищевые добавки не вредят, если они включены в рецептуру продукта

По его словам, пищевые добавки, включая консерванты из группы «Е» и другие, не представляют опасности для здоровья, если они используются в соответствии с рецептурой и разрешены к применению, передает kp.ru.

«Очень много сейчас этих добавок пищевых, они имеют и группу „Е“, и не только „Е“… раз они включены в рецептуру, разрешены, и эта рецептура соблюдена в том продукте, который есть, то можно их есть», — отметил академик.

Онищенко подчеркнул, что случаи, когда такие добавки вызывают проблемы со здоровьем, редки. Однако он обратил внимание на количество потребляемых продуктов с усилителями вкуса. Многие дети становятся зависимыми от таких сладостей, а взрослые часто не контролируют этот процесс. Это может привести к проблеме ожирения, которая уже актуальна для России.