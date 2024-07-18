Эпидемиолог Набиева призвала не купаться в фонтане из-за риска заражения ротавирусом

Купание в фонтане чревато заражением различными инфекциями, в том числе ротавирусом и гепатитом А. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщила главный эпидемиолог Санкт-Петербургского ГПМУ Анна Набиева.

Дело в том, что вода в фонтанах не соответствует санитарным нормам, а ее проверка не предусмотрена. Медик пояснила, что источником инфекций выступают животные, в том числе собаки, кошки и птицы.

«Это также могут быть и вирусные конъюнктивиты. Даже если мы просто помочили ножки, помыли ручки, а после этого покушали… вытерли пот или капли воды», — добавила она.

Набиева также отметила, что высокая температура на улице способствует скорейшему размножению микроорганизмов.