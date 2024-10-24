Эпидемиолог Эсауленко рассказала, что микоплазменной пневмонией чаще всего болеют дети и взрослые до 40 лет

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что микоплазменной пневмонией чаще всего болеют дети и взрослые до 40 лет.

Дело в том, что именно эти группы людей чаще других посещают заведения, где много народа. Опасность заболевания заключается в том, что микоплазмозы поражают не только легкие, но и другие органы.

По словам эксперта, риск заразиться воздушно-капельным путем невысок, особенно он резко снижается, если человек надевает маску, заходя в помещение. Микоплазменная пневмония не похожа на обычную, так как микоплазма, в отличие от вирусов и бактерий, находится внутри клеток в промежуточном положении.