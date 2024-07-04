Environment International: гигиенические тампоны опасны для женщин из-за содержания ядовитых металлов

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что гигиенические тампоны представляют опасность для женщин. Результаты исследования опубликовали в журнале Environment International, сообщила «Газета.ru».
По словам экспертов, данные средства женской гигиены содержат тяжелые ядовитые металлы. Речь идет о свинце, мышьяке и кадмии. Специалистами были проверены 30 изделий 14 различных марок.
Ученые напомнили, что слизистая влагалища имеет высокий потенциал для химической абсорбции. Тяжелые металлы увеличивают риск развития слабоумия, рака, диабета и бесплодия, добавил «7Дней.ru».