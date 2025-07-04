Энтомолог Марьинский рассказал, что дирофиляриоз распространен на всех континентах

На полуострове Крым был зафиксирован первый случай инфицирования паразитическими червями (гельминтами) через укус комара. Заболевание известно как дирофиляриоз и чаще всего встречается у животных, рассказал газете «Взгляд» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Энтомолог утверждает: «Заболевание дирофиляриоз хорошо известно и, к сожалению, также хорошо распространено на всей планете, абсолютно на всех континентах. Вызывается оно паразитическими круглыми червями (глистами), хозяевами которых могут становиться и люди. Это черви рода дирофилярия, что переводится как „злая нить“, как бы намекая на неприятные последствия».

По словам эксперта, механизм заражения человека дирофиляриозом довольно сложен. Для развития паразита необходимы два хозяина: основной и промежуточный. Взрослые дирофилярии обитают в теле основного хозяина (обычно животного) и производят микроскопических личинок. При укусе комар втягивает личинки вместе с кровью, и в его теле они развиваются дальше. При следующем укусе комар может передать личинки другому теплокровному существу, включая человека.

Хотя раньше дирофиляриоз считался исключительно тропическим и субтропическим заболеванием, сейчас известны случаи заражения на всех континентах, в том числе и в южных регионах России. Специалисты пока не уверены, что является причиной роста случаев заболевания: распространение дирофилярий из-за потепления климата или улучшение диагностики.