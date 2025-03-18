Эндоскопист Терский: диета и слабительные помогут подготовиться к колоноскопии

Гастроэнтерологи используют колоноскопию для выявления колоректального рака. Процедура позволяет обследовать кишечник на наличие новообразований. Главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский в беседе с Life подчеркнул, что игнорирование правил подготовки к колоноскопии является частой ошибкой россиян.
По словам доктора медицинских наук, подготовка включает диету за три дня и прием слабительных препаратов. Пациенты, пренебрегающие рекомендациями, рискуют получить некачественную диагностику, что потребует повторного обследования.
Хорошее качество подготовки оценивается по Бостонской шкале, где максимальное количество баллов — девять, добавил Врач Терский.
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