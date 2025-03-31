Эндокринолог Жито: дневник питания поможет удержать результат после похудения

Часто после снижения веса лишние килограммы вновь возвращаются, иногда с избытком. Врач-эндокринолог Алексей Жито в беседе с kp.ru заявил, что комплексный подход поможет избежать этой проблемы.

Доктор посоветовал вести дневник питания. С его помощью можно контролировать рацион и добиться стабильного результата.

Количество необходимых калорий определяется индивидуально. Физические нагрузки тоже важны: молодым людям с медицинскими ограничениями подойдут частые тренировки средней интенсивности, подчеркнул Жито.

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