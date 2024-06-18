Эндокринолог Власова посоветовала заниматься спортом не менее 150 минут в неделю, чтобы укрепить сосуды

Укрепить сосуды невозможно в помощью какой-то волшебной таблетки, нужно менять образ жизни. Об этом рассказала врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Ксения Власова, передала «Вечерняя Москва».

Врач объяснила, что для укрепления сосудов нужно регулярно заниматься спортом. Физическая активность должна быть не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек, в частности, от курения. Наконец, важно скорректировать пищевые привычки и делать акцент на овощах и нежирном мясе и рыбе.

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