Эндокринолог Власова посоветовала заниматься спортом не менее 150 минут в неделю, чтобы укрепить сосуды

Укрепить сосуды невозможно в помощью какой-то волшебной таблетки, нужно менять образ жизни. Об этом рассказала врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Ксения Власова, передала «Вечерняя Москва».

Врач объяснила, что для укрепления сосудов нужно регулярно заниматься спортом. Физическая активность должна быть не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек, в частности, от курения. Наконец, важно скорректировать пищевые привычки и делать акцент на овощах и нежирном мясе и рыбе.