Эндокринолог Трынина предупредила о риске пищевых отравлений при доставке роллов и суши в жару

Роллы и суши популярны в России и часто заказываются в кафе и на доставку. Однако в жаркое время года их употребление может быть рискованным из-за повышенной вероятности пищевых отравлений, сообщила «ТСН24» эндокринолог Марина Трынина.

Доктор объяснила, что в жару возрастает риск накопления бактерий и их токсинов в роллах и суши из-за нарушения температурного режима хранения и транспортировки. Сырая рыба и рис могут стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

Особенно это актуально для длительной доставки, хранения заказа вне холодильника или покупки готовой продукции в местах с недостаточным санитарным контролем. Специалист рекомендует заказывать продукцию только у проверенных производителей, не хранить доставленные суши длительное время при комнатной температуре и употреблять их как можно быстрее после получения заказа.