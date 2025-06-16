Эндокринолог Тимофеев рассказал о риске дефицита магния у пожилых людей

Магний широко применяется врачами для лечения стресса, утомляемости, мышечных спазмов, нарушений сна и повышения общей энергии. Магниевые препараты занимают значительное место на аптечных полках, зачастую предлагаясь совместно с витамином B6. Однако насколько оправдано такое широкое применение, разъяснил эндокринолог Андрей Тимофеев на медицинской конференции Docted. Об этом написало Здоровье.Mail .

Исследования показывают, что убедительных доказательств положительного воздействия магния на здоровье немного. Хотя небольшие клинические испытания подтвердили некоторое уменьшение частоты приступов мигрени при приеме больших доз магния, эти дозы выходят за пределы нормальных рекомендаций и требуют постоянного наблюдения специалиста.

Влияние магния на улучшение сна и снижение тревожности изучалось недостаточно глубоко, и имеющиеся данные свидетельствуют лишь о слабом позитивном эффекте.

Недостаточность магния сегодня практически не встречается, ведь этот микроэлемент легко доступен в повседневных продуктах питания. Например, лидером по содержанию магния считаются семена тыквы, далее следуют орехи (особенно кешью и миндаль), бобовые (такие как нут и чечевица), зеленые овощи (шпинат и мангольд), а также цельнозерновые злаки (гречка, овес, коричневый рис).

Риск возникновения дефицита магния существует преимущественно у людей с проблемами пищеварительного тракта (например, болезнью Крона или целиакией), страдающими сахарным диабетом второго типа, алкоголизмом, а также пожилых людей.