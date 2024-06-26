Эндокринолог Тараско: у девочек сахарный диабет 2-го типа развивается чаще, чем у мальчиков

Врач-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, что сахарный диабет второго типа у девочек развивается чаще, чем у мальчиков примерно на 30%. Существует гипотеза, что девочки сильнее подвержены данной болезни из-за большего количества жировой ткани в организме.

Чаще всего заболевание является осложнением, вызванным ожирением в подростковом и взрослом возрасте, при этом оно не всегда зависит от нарушения массы тела.

«Избыток жировой ткани влияет на метаболизм, способствуя развитию сахарного диабета второго типа у подростков», — сказала врач.

Тараско отметила, что нет статистики, говорящей о том, что во взрослом возрасте женщины страдают этой болезнью чаще мужчин.