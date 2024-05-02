Эндокринолог Тараско призвала употреблять не больше 5 граммов соли в день | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 12:20 Эндокринолог Тараско призвала употреблять не больше 5 граммов соли в день

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Взрослому человеку не стоит употреблять в день более пяти граммов соли. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.

Она подчеркнула, что речь идет о совокупном содержании соли во всех продуктах. Однако многие забывают, что она есть в хлебе, колбасах, соусах, консервах и полуфабрикатах. Из-за этого люди значительно превышают суточную норму.

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«Если бы человек потреблял хотя бы в три раза меньше соли, то количество инфарктов и инсультов было бы в два раза меньше», — подчеркнула врач.

Она добавила, что сизить потребление соли можно, если добавлять ее в блюдо в своей тарелке для вкуса, а не во время приготовления.

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