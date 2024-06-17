Эндокринолог Тараско призвала не использовать квас в качестве напитка для утоления жажды

Квас — это достаточно калорийный напиток, который ни в коем случае не должен рассматриваться, как вода, для утоления жажды. Об этом «ФедералПресс» рассказала эндокринолог Анастасия Тараско.

По ее словам, существуют разные виды кваса. В зависимости от этого, напиток содержит разное количество углеводов. В некоторых вариациях может доходить до 50 калорий на 100 граммов напитка.

«Поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать квас как воду и пить его для утоления жажды. Так вы наберете много дополнительных калорий, если заботитесь о фигуре и калорийности», –подчеркнула эксперт.

Она добавила, что квас не несет никакой пользы организму. Из-за длительной пастеризации там не остается нужных бактерий.

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