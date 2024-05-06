Эндокринолог Тараско посоветовала сократить контакт с пищевым пластиком | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 10:53 Эндокринолог Тараско посоветовала сократить контакт с пищевым пластиком

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Некоторые люди считают, что частицы пластика, содержащиеся в бутилированных напитках, способны стать причиной проблем со здоровьем. Данная тема требует дальнейшего изучения, отметила диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, ученые пока не смогли выяснить, какое влияние оказывает материал на организм.

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«Было проведено исследование, по результатам которого оказалось, что содержание пластика в воде в металлических банках выше, чем в пластмассовых», — добавила врач.

Она посоветовала свести к минимуму контакт с пищевым пластиком. Так, стоит установить дома фильтр для очистки воды, пояснила эксперт.